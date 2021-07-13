В Уфе откроется один из самых крупных центров вакцинации в России

14 июля в Уфе откроется один из самых крупных центров вакцинации в России. Он будет располагаться на нулевом этаже Конгресс-холла.

На начальном этапе планируется запустить работу 10 прививочных бригад, который будут работать в две смены с 08:00 до 20:00. Максимальная пропускная способность – 1400-1500 человек в сутки.

Также в Уфе с 14 по 28 июля в новом пункте вакцинации пройдёт розыгрыш 86 двухнедельных путёвок в санатории Башкирии. Для участия в розыгрыше нужно лишь сделать прививку в здании «Торатау». Участникам вручат уникальный код, который необходимо зарегистрировать на сайте «Здоровая Уфа».

Розыгрыш путёвок, которые включают в себя проживание, питание и базовый набор лечебных процедур в санатории, пройдёт в несколько этапов в эфире одного из городских телеканалов. 1 этап пройдёт 31 июля, 2 этап – 14 августа и 3 этап – 28 августа.

Сайт «Здоровая Уфа» – единственный для регистрации промокодов акции. Все подробности можно уточнить по телефону горячей линии 8-800-550-02-40 и на вышеуказанном официальном сайте.