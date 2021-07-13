В Башкирии коронавирусом заболели ещё 225 человек

Эпидемиологическая ситуация во многих регионах России остаётся напряжённой. Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал новые данные по заболевшим и выздоровевшим в стране.
Так, в Башкирии коронавирус за сутки выявили у ещё 225 человек. Общее число заболевших достигло 43 789. При этом с выздоровлением выписали 260 пациентов (за всё время – 40 657), скончались ещё шестеро (661).
В России коронавирус за сутки выявили у 24 702 человек (5 833 175), выздоровели – 19 566 (5 236 214), скончались – 780 (144 492). В России был побит антирекорд по суточной смертности от коронавируса.