Житель Уфы жестоко избил плачущую полугодовалую дочку

43-летний житель Уфы стал фигурантом уголовного дела. Мужчину обвинили в жестоком избиении полугодовалой дочки.
Инцидент произошёл ещё 17 мая. Малышка осталась в доме с отцом. Она долго плакала и не могла успокоиться. Тогда мужчина разозлился и несколько раз ударил её по голове и другим частям тела, нанеся её тяжкий вред здоровью.
Избитую дочку нашла мама, которая вернулась домой только вечером. Женщина в экстренном порядке вызвала скорую помощь и полицию. Малышку госпитализировали.
Мужчина свою вину признаёт. Сейчас он заключён под стражу, а уголовное дело направлено в суд.