Житель Уфы жестоко избил плачущую полугодовалую дочку

Инцидент произошёл ещё 17 мая. Малышка осталась в доме с отцом. Она долго плакала и не могла успокоиться. Тогда мужчина разозлился и несколько раз ударил её по голове и другим частям тела, нанеся её тяжкий вред здоровью.