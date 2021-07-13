Житель Уфы жестоко избил плачущую полугодовалую дочку

43-летний житель Уфы стал фигурантом уголовного дела. Мужчину обвинили в жестоком избиении полугодовалой дочки.

Фото №1 - Житель Уфы жестоко избил плачущую полугодовалую дочку

Инцидент произошёл ещё 17 мая. Малышка осталась в доме с отцом. Она долго плакала и не могла успокоиться. Тогда мужчина разозлился и несколько раз ударил её по голове и другим частям тела, нанеся её тяжкий вред здоровью.

Избитую дочку нашла мама, которая вернулась домой только вечером. Женщина в экстренном порядке вызвала скорую помощь и полицию. Малышку госпитализировали.

Мужчина свою вину признаёт. Сейчас он заключён под стражу, а уголовное дело направлено в суд.

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