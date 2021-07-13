Минздрав Башкирии рассказал о влиянии вакцины от коронавируса на беременных

Сегодня, 13 июля, в рамках традиционного брифинга в министерстве здравоохранения Башкирии участники обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Игорь Засядкин, замминистра здравоохранения Башкирии, рассказал о влиянии вакцины от коронавируса на беременных. С недавних пор беременность не является противопоказанием для вакцинации. По словам замминистра, будущие мамы могут прививаться, если ожидаемая польза для женщины превышает потенциальный риск для плода.