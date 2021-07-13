Минздрав Башкирии рассказал о влиянии вакцины от коронавируса на беременных

Сегодня, 13 июля, в рамках традиционного брифинга в министерстве здравоохранения Башкирии участники обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе.
Игорь Засядкин, замминистра здравоохранения Башкирии, рассказал о влиянии вакцины от коронавируса на беременных. С недавних пор беременность не является противопоказанием для вакцинации. По словам замминистра, будущие мамы могут прививаться, если ожидаемая польза для женщины превышает потенциальный риск для плода.
Также, по словам специалиста, вакцинация не влияет на фертильность женщин. Сейчас больницы ожидают методические рекомендации от Министерства здравоохранения России.