Хоккеисты «Салавата Юлаева» проходят медосмотр перед началом сезона

Игроки «Салавата Юлаева» проходят медосмотр перед началом сезона. Уфимский клуб после длительного отпуска начинает подготовку к чемпионату. Сегодня обязательный медосмотр прошла вторая группа игроков команды. Среди них и некоторые новички «Салавата».

Вот уже второй день в коридорах Кардиологического центра в Уфе можно встретить хоккеистов. На этот раз основную часть составили новички. В хорошем настроении приступает к работе Виктор Тихонов. Еще недавно он играл за принципиального соперника «Салавата» – «Ак Барс». Проверили врачи состояние и другого новобранца Степана Санникова. Медосмотр – процедура обязательная, но не особенно желанная. Пройти всех врачей хочется быстрее. Евгений Лисовец и Михаил Воробьев даже поспорили из-за места в очереди.

Капитан команды Григорий Панин летом не дает себе расслабляться. В этом году перепробовал разные виды спорта, в том числе довольно экстремальные. К тому же Григорий – один из главных путешественников юлаевцев. В отпуске посетил множество мест.

На самом деле я находился в постоянном поддержании формы. Наверное, неделю максимум ничего не делал. А так постоянно чем-то занимался. Это уже образ жизни. Григорий Панин, защитник ХК «Салават Юлаев»

Прошли медосмотр и другие игроки юлаевцев. Среди них голкипер Александр Шарыченков и нападающий Артем Пименов.

Я тренировался на земле пару недель. Вечером в футбол или баскетбол играл. Потом пару недель провел на льду с тренером по катанию. Артем Пименов, нападающий ХК «Салават Юлаев»