В Башкирии 46 дольщиков «Интеграла» получили ключи от квартир

В 2019 году «Интеграл» объявили себя банкротом. Застройщик сменился. Вложив порядка полумиллиона рублей, компания «Нефтекамскстройзаказчик» взял на себя обязательства по достройке домов. В 2019 году 140 семей получили ключи в двух некогда проблемных домах. В прошлом году заселились еще 63 дольщика. Сегодня ключи, которые они ждали шесть лет, получили 46 семей.