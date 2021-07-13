В Башкирии 46 дольщиков «Интеграла» получили ключи от квартир

Обманутые дольщики последнего дома компании «Интеграл» получили ключи. Застройщик возводил пять домов в Нефтекамске. В 2017 году одну многоэтажку удалось ввести в эксплуатацию.

В 2019 году «Интеграл» объявили себя банкротом. Застройщик сменился. Вложив порядка полумиллиона рублей, компания «Нефтекамскстройзаказчик» взял на себя обязательства по достройке домов. В 2019 году 140 семей получили ключи в двух некогда проблемных домах. В прошлом году заселились еще 63 дольщика. Сегодня ключи, которые они ждали шесть лет, получили 46 семей.

Фото №1 - В Башкирии 46 дольщиков «Интеграла» получили ключи от квартир

Мы получили долгожданную квартиру. Сколько мы таскались по судам! Никому не объяснить. Я очень счастлива. Мы не только себе помогли, но и помогали дочкам. Сделали в квартире в офис, объединили людей. Им тоже помогли.

Фанзия Митюченко
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