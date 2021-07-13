В Башкирии объяснили, действует ли вакцина на новые штаммы коронавируса

Сегодня, 13 июля, в министерстве здравоохранения Башкирии прошёл традиционный брифинг по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией.

Так, замминистра здравоохранения Башкирии Игорь Засядкин рассказал о влиянии вакцины на новые штаммы коронавируса. По его словам, если одна из вакцин не будет эффективна против новых штаммов COVID-19, состав прививки будет изменён. За изменчивостью вируса ведутся постоянные наблюдения.