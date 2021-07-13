В Башкирии объяснили, действует ли вакцина на новые штаммы коронавируса

Сегодня, 13 июля, в министерстве здравоохранения Башкирии прошёл традиционный брифинг по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией.

Фото №1 - В Башкирии объяснили, действует ли вакцина на новые штаммы коронавируса

Так, замминистра здравоохранения Башкирии Игорь Засядкин рассказал о влиянии вакцины на новые штаммы коронавируса. По его словам, если одна из вакцин не будет эффективна против новых штаммов COVID-19, состав прививки будет изменён. За изменчивостью вируса ведутся постоянные наблюдения.

Замминистра отметил, что вакцинация остаётся всё ещё самым действенным способом борьбы с коронавирусной инфекцией.

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