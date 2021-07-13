В Башкирии лишили свободы очередного пьяного водителя

Ещё в декабре прошлого года мужчину на ВАЗ-21102 остановили сотрудники ГИБДД. Инспекторы проверили документы автовладельца и предложили пройти медицинское освидетельствование, которое показало, что водитель пьян.

Выяснилось, что мужчина уже не раз привлекался к ответственности за нетрезвое вождение. Горожанин признал вину в преступлении. Суд также признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 9 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а также запретил управлять транспортным средством на 2 года 6 месяцев.