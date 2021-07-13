Следователи Башкирии проверяют несчастный случай на руднике

Известно, что при выполнении работ по перевозке руды на глубине 290 метров машинист подземной самоходной машины не заметил попутный самосвал и попытался остановиться. Однако, понимая неизбежность столкновения, он выпрыгнул из салона и попал под колёса своей же машины. Молодой человек получил серьёзные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.