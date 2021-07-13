В Башкирии в детском лагере 4 ребёнка заразились коронавирусом

Действительно, по информации Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, три недели назад (25.06.2021г.) в лагере "Чайка" Дюртюлинского района зафиксирован случай заболевания новой коронавирусной инфекции у ребенка 9 лет. Случай является занесенным. По контактам в отряде установлено еще 4 случая заболевания. Дети были изолированы по месту жительства, в лагере введены карантинные мероприятия до конца заезда. Сотрудниками лагеря предприняты все необходимые меры по недопущению распространений инфекции, дальнейшее распространение болезни не допущено. На данный момент дети выздоровели. Данная смена завершается 15 июля 2021 г., противоэпидемические мероприятия в лагере продолжаются. Ситуация находится на контроле. С целью организации эффективного и полезного досуга детей в лагере педагогами и вожатыми подготовлена насыщенная воспитательная программа, предусматривающая особенности профилизации смены.

пресс-служба Министерства образования и науки РБ