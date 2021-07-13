Внеплановые проверки и датчики выброса: как в Уфе будут бороться с загрязнением воздуха

Жители северной части столицы массово жалуются на качество воздуха. Общественные организации также указывают на многочисленные обращения уфимцев. Ситуацию прокомментировали в Башкирской природоохранной прокуратуре, где планируют провести внеплановые проверки. Также «Единая Россия» намерена системно решить вопрос о качестве воздуха в Уфе.

Уфимка Фания Красавина – частый покупатель в аптеке. Считает, что примеси в воздухе в микрорайоне Черниковка стали причиной ее проблем со здоровьем. Женщина уверена, что с такими же проблемами, как у нее, сталкиваются многие в северной части города.  

Я живу в Черниковке с самого рождения. У нас здесь большая загазованность. Я уже более 20 лет болею бронхиальной астмой. Особенно чувствуется по утрам очень сильный запах. Сильная дымка даже по утрам. Ну что здесь делать? Какие-то заводы закрыть.

Фания Красавина, жительница г. Уфы

Общественники также указывают на многочисленные обращения. С 9 июля жители города жаловались на жуткий запах газа и гари в Уфе. В первый день было принято более 100 заявлений. 

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Нам в Общественную палату поступало очень много обращений, звонков на неприятный запах в воздухе. Особенно людей беспокоило, что по ночам этот запах сильный. Он такой вот углеводородный. Или что прежде таких запахов не было, к примеру, в 90-х, нулевых, что случилось, что-то надо с этим делать.

Роза Хузина, член Общественной палаты Республики Башкортостан

Глава Республики Башкортостан в настоящее время взял на особый контроль вопросы соблюдения экологических норм при деятельности предприятий, которые допускают выбросы в атмосферу. И Роспотребнадзор – это специальный контролирующий орган – в настоящее время проводит массовые проверки соблюдения таких норм и правил предприятиями города Уфы, в том числе и нефтеперерабатывающими заводами, которые находятся в пределах границ города и окрестности города.

Зульфия Гайсина, ответственный секретарь Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при Главе Республики Башкортостан

«Единая Россия» подключилась к решению вопроса о качестве городского воздуха. В течение двух недель будет организован круглый стол с участием представителей предприятий, специалистов Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Башгидрометцентра, Минэкологии, «Спецавтохозяйства», общественных экологических организаций. Будут выработаны меры по контролю за атмосферным воздухом.

Уфимская волна

Хотим в ближайшее время поставить вопрос о том, чтобы были установлены датчики выброса загрязнений. Такие датчики могли бы оперативно показать, откуда этот выброс осуществлен с тем, чтобы потребовать у этих загрязнителей исправления ситуации. Кроме того, запланирована в программе до 2024 года, но мы хотим это ускорить, полностью автоматизированная онлайн-система, которая позволит мониторить ситуацию регулярно.

Рустем Ахмадинуров, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия»

Конечно, мы разделяем эту обеспокоенность. Наверное, качество воздуха для человека – это номер один критерий качества жизни. Потому что от того, чем мы дышим, зависит и настроение, и все остальные факторы. Поэтому ситуация эта известная. Кроме того, уже сформирована рабочая группа по распоряжению главы Башкортостана и в плановом и внеплановом режиме берутся пробы воздуха.

Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан

Принять меры планирует и Башкирская природоохранная прокуратура, которая настаивает на проведении внеплановых проверках сразу нескольких предприятий. 

В связи с многочисленными обращениями жителей Уфы на качество воздуха в городе Башкирской природоохранной прокуратурой направлены требования в адрес Южноуральского отделения Росприроднадзора о проведении внеплановой выездной проверки в отношении ПАО АНК «Башнефть», а именно «Башнефть УНПЗ», «Башнефть Новоил», «Башнефть Уфанефтехим». А также в отношении ПАО «Уфаоргсинтез», а также «Уфаводоканал».

Рушан Хайретдинов, и.о. башкирского природоохранного межрайонного прокурора

Как прокомментировали в Центре управления Башкортостана, с 9 по 19 июля проводятся лабораторные исследования воздуха по 22 веществам в 5 точках столицы и ее окрестностях. Ситуацию держит на контроле Управление Роспотребнадзора по республике.   

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