Внеплановые проверки и датчики выброса: как в Уфе будут бороться с загрязнением воздуха

Глава Республики Башкортостан в настоящее время взял на особый контроль вопросы соблюдения экологических норм при деятельности предприятий, которые допускают выбросы в атмосферу. И Роспотребнадзор – это специальный контролирующий орган – в настоящее время проводит массовые проверки соблюдения таких норм и правил предприятиями города Уфы, в том числе и нефтеперерабатывающими заводами, которые находятся в пределах границ города и окрестности города.

Зульфия Гайсина, ответственный секретарь Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при Главе Республики Башкортостан