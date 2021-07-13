Внеплановые проверки и датчики выброса: как в Уфе будут бороться с загрязнением воздуха

Жители
северной части столицы массово жалуются на качество воздуха. Общественные
организации также указывают на многочисленные обращения уфимцев. Ситуацию прокомментировали
в Башкирской природоохранной прокуратуре, где планируют провести внеплановые
проверки. Также «Единая Россия» намерена системно решить вопрос о качестве
воздуха в Уфе.
Уфимка
Фания Красавина – частый покупатель в аптеке. Считает, что примеси в воздухе в
микрорайоне Черниковка стали причиной ее проблем со здоровьем. Женщина уверена,
что с такими же проблемами, как у нее, сталкиваются многие в северной части
города.
Я живу в Черниковке
с самого рождения. У нас здесь большая загазованность. Я уже более 20 лет болею
бронхиальной астмой. Особенно чувствуется по утрам очень сильный запах. Сильная
дымка даже по утрам. Ну что здесь делать? Какие-то заводы закрыть.Фания Красавина, жительница г. Уфы
Общественники
также указывают на многочисленные обращения. С 9 июля жители города жаловались
на жуткий запах газа и гари в Уфе. В первый день было принято более 100
заявлений.
Нам в Общественную
палату поступало очень много обращений, звонков на неприятный запах в воздухе.
Особенно людей беспокоило, что по ночам этот запах сильный. Он такой вот
углеводородный. Или что прежде таких запахов не было, к примеру, в 90-х,
нулевых, что случилось, что-то надо с этим делать.Роза Хузина, член Общественной палаты Республики Башкортостан
Глава Республики
Башкортостан в настоящее время взял на особый контроль вопросы соблюдения
экологических норм при деятельности предприятий, которые допускают выбросы в
атмосферу. И Роспотребнадзор – это специальный контролирующий орган – в
настоящее время проводит массовые проверки соблюдения таких норм и правил
предприятиями города Уфы, в том числе и нефтеперерабатывающими заводами,
которые находятся в пределах границ города и окрестности города.Зульфия Гайсина, ответственный секретарь Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при Главе Республики Башкортостан
«Единая
Россия» подключилась к решению вопроса о качестве городского воздуха. В течение
двух недель будет организован круглый стол с участием представителей
предприятий, специалистов Росприроднадзора, Роспотребнадзора,
Башгидрометцентра, Минэкологии, «Спецавтохозяйства», общественных экологических
организаций. Будут выработаны меры по контролю за атмосферным воздухом.
Хотим в ближайшее
время поставить вопрос о том, чтобы были установлены датчики выброса
загрязнений. Такие датчики могли бы оперативно показать, откуда этот выброс
осуществлен с тем, чтобы потребовать у этих загрязнителей исправления ситуации.
Кроме того, запланирована в программе до 2024 года, но мы хотим это ускорить,
полностью автоматизированная онлайн-система, которая позволит мониторить
ситуацию регулярно.Рустем Ахмадинуров, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия»
Конечно, мы
разделяем эту обеспокоенность. Наверное, качество воздуха для человека – это
номер один критерий качества жизни. Потому что от того, чем мы дышим, зависит и
настроение, и все остальные факторы. Поэтому ситуация эта известная. Кроме того,
уже сформирована рабочая группа по распоряжению главы Башкортостана и в
плановом и внеплановом режиме берутся пробы воздуха.Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан
Принять
меры планирует и Башкирская природоохранная прокуратура, которая настаивает на
проведении внеплановых проверках сразу нескольких предприятий.
В связи с
многочисленными обращениями жителей Уфы на качество воздуха в городе Башкирской
природоохранной прокуратурой направлены требования в адрес Южноуральского
отделения Росприроднадзора о проведении внеплановой выездной проверки в
отношении ПАО АНК «Башнефть», а именно «Башнефть УНПЗ», «Башнефть Новоил», «Башнефть
Уфанефтехим». А также в отношении ПАО «Уфаоргсинтез», а также «Уфаводоканал».Рушан Хайретдинов, и.о. башкирского природоохранного межрайонного прокурора
Как
прокомментировали в Центре управления Башкортостана, с 9 по 19 июля проводятся
лабораторные исследования воздуха по 22 веществам в 5 точках столицы и ее
окрестностях. Ситуацию держит на контроле Управление Роспотребнадзора по
республике.