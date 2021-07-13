В Башкирии садоводы смогут привиться от коронавируса прямо на даче

Коронавирусная инфекция унесла сразу 6 жизней. Таковы данные за минувшие сутки. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в регионе достигло 661. В стационарах сейчас проходят лечение 547 человек, 54 пациента в тяжелом состоянии, девять на ИВЛ.

До конца недели в республику поступит свыше 140 тысяч доз вакцин. Об этом стало известно на заседании оперштаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Кроме того, с 15 июля уфимские садоводы смогут сделать прививку, не уезжая далеко от своих дач. Для этого председатели садовых товариществ должны отправить заявку и бригада мобильной вакцинации приедет по нужному адресу.