В Уфе открылся самый крупный в ПФО пункт вакцинации от коронавируса

Самый крупный пункт вакцинации от коронавируса в Приволжье открылся в Уфе. Его развернули в Конгресс-холле «Торатау», вход со стороны улицы Заки Валиди. Ежедневно там смогут принять до полутора тысяч желающих вакцинироваться.
Всем желающим вакцинироваться будут помогать волонтёры. Заполнение документов, маршрутизация. Группа из 20 человек – это студенты республиканских вузов, не только БГМУ.
Ежедневно в новом пункте вакцинации смогут привить почти полторы тысячи человек. Столько доз препарата будет поступать в сутки. По 12 часов 7 дней в неделю с 8 утра до 8 вечера. Вакцинировать желающих будут 10 медицинских бригад, сотрудники прошли курсы по работе в ковидных условиях.
За прививку, сделанную именно в Конгресс-холле «Торатау», можно будет ещё и отдохнуть в санатории. Вместе с открытием нового мобильного пункта 14 июля запускают розыгрыш призов, он пройдёт в несколько этапов. На этот раз 86 путёвок в санатории республики. При этом флаеры для участия в этот раз получат только те, кто сделал прививку именно в Конгресс-холле. В новом мобильном пункте нужно будет сделать оба компонента. Такие правила обусловлены рекомендациями медиков – полную вакцинацию делают в одном месте.
Привившиеся участники получат уникальный код, который нужно зарегистрировать на сайте «Здоровая Уфа». Если появятся ещё спонсоры, то, возможно, призовой фонд увеличат. В этот раз подарки сделали по простой логике – на здоровье.