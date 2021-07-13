В Уфе открылся самый крупный в ПФО пункт вакцинации от коронавируса

Самый крупный пункт вакцинации от коронавируса в Приволжье открылся в Уфе. Его развернули в Конгресс-холле «Торатау», вход со стороны улицы Заки Валиди. Ежедневно там смогут принять до полутора тысяч желающих вакцинироваться.

Всем желающим вакцинироваться будут помогать волонтёры. Заполнение документов, маршрутизация. Группа из 20 человек – это студенты республиканских вузов, не только БГМУ.

У нас первый вход – это отсечение температурящих. Следим, чтобы соблюдалась дистанция.

Эльвира Хасанова, куратор проекта по открытию мобильного пункта вакцинации
Фото №1 - В Уфе открылся самый крупный в ПФО пункт вакцинации от коронавируса

Ежедневно в новом пункте вакцинации смогут привить почти полторы тысячи человек. Столько доз препарата будет поступать в сутки. По 12 часов 7 дней в неделю с 8 утра до 8 вечера. Вакцинировать желающих будут 10 медицинских бригад, сотрудники прошли курсы по работе в ковидных условиях.

За прививку, сделанную именно в Конгресс-холле «Торатау», можно будет ещё и отдохнуть в санатории. Вместе с открытием нового мобильного пункта 14 июля запускают розыгрыш призов, он пройдёт в несколько этапов. На этот раз 86 путёвок в санатории республики. При этом флаеры для участия в этот раз получат только те, кто сделал прививку именно в Конгресс-холле. В новом мобильном пункте нужно будет сделать оба компонента. Такие правила обусловлены рекомендациями медиков – полную вакцинацию делают в одном месте.

Будет несколько розыгрышей, люди даже после неудачи в первом, остаются в следующем. Чтобы у них был шанс три раза попробовать.

Ольга Панчихина, член Общественной палаты Республики Башкортостан

Привившиеся участники получат уникальный код, который нужно зарегистрировать на сайте «Здоровая Уфа». Если появятся ещё спонсоры, то, возможно, призовой фонд увеличат. В этот раз подарки сделали по простой логике – на здоровье.

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