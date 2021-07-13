Известно, когда в Уфе появится стела «Город трудовой доблести»

В Уфе стела «Город трудовой доблести» будет установлена в 2022 году. Ранее инициатива регионального отделения «Единой России» была поддержана Владимиром Путиным. Президент подписал указ о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести» 20 российским городам. В их числе и башкирская столица.
Согласно федеральному законодательству, в городе, удостоенном такого звания, устанавливается стела с изображением герба и текстом указа. Сегодня площадку, на которой разместят достопримечательность, посетил руководитель администрации главы республики Александр Сидякин. Согласно результатам онлайн-голосования, в котором приняли участие более 17 тысяч жителей Уфы, стелу установят в районе южного въезда в столицу. Известно, что высота объекта достигнет 36 метров. Александр Сидякин отметил, что важно использовать наиболее качественные материалы, так как это значимый архитектурный объект.