Известно, когда в Уфе появится стела «Город трудовой доблести»

У нас в стране есть города-герои, известные людям с детства. Уфа тоже вошла в этот список. Мы радовались за это, потому что это наш успех, это наша маленькая радость. Сейчас надо сделать, чтоб красиво было.

Александр Сидякин, руководитель администрации главы Республики Башкортостан