Известно, когда в Уфе появится стела «Город трудовой доблести»

В Уфе стела «Город трудовой доблести» будет установлена в 2022 году. Ранее инициатива регионального отделения «Единой России» была поддержана Владимиром Путиным. Президент подписал указ о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести» 20 российским городам. В их числе и башкирская столица.

Согласно федеральному законодательству, в городе, удостоенном такого звания, устанавливается стела с изображением герба и текстом указа. Сегодня площадку, на которой разместят достопримечательность, посетил руководитель администрации главы республики Александр Сидякин. Согласно результатам онлайн-голосования, в котором приняли участие более 17 тысяч жителей Уфы, стелу установят в районе южного въезда в столицу. Известно, что высота объекта достигнет 36 метров. Александр Сидякин отметил, что важно использовать наиболее качественные материалы, так как это значимый архитектурный объект.

У нас в стране есть города-герои, известные людям с детства. Уфа тоже вошла в этот список. Мы радовались за это, потому что это наш успех, это наша маленькая радость. Сейчас надо сделать, чтоб красиво было.

Александр Сидякин, руководитель администрации главы Республики Башкортостан
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