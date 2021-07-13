В Башкирии на всех муниципальных дорогах обновили осевую разметку

На всех муниципальных дорогах Башкортостана нанесли осевую разметку. На региональных трассах нанесение пунктиров и сплошных завершат к концу года. Также на сегодняшний день продолжается ремонт дорожного полотна. Уже залатали 400 тысяч квадратных метров ям.

Каток в руках мастера как альтернатива громоздкой машине. Залатает дыру на асфальте быстро и качественно. Ремонтом выбоин Айрат Фатхуллов начинает заниматься с самого утра. В день со всей бригадой ремонтируют более 7 километров.

Для эффективной работы используют технологию термопрофилирования: специальным оборудованием прогревают участок асфальта, куда будет заливаться горячий материал, и тем самым создают прочную фиксацию.

На сегодняшний день в республике уже устранено 400 тысяч квадратных метров выбоин. А параллельно с ямочным ремонтом в Мишкинском районе, в Караидельском бригады рабочих делают разметку. Все работы начались еще в конце апреля. Разметку нанесли уже на 5 тысячах километров дорог. Устойчивыми красками – на межмуниципальных трассах, на региональных используется уже другая технология.

Осевая разметка на региональных дорогах из термопластика. Этот материал, в отличие от краски, сохраняется на асфальте в течение 12 месяцев. Здесь можно увидеть, что разметка с прошлого года ещё не стерлась. Новую нанесут поверх прежней, чтобы пунктиры стали ярче.