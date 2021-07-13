В Башкирии на всех муниципальных дорогах обновили осевую разметку

На всех муниципальных дорогах Башкортостана нанесли осевую разметку. На региональных трассах нанесение пунктиров и сплошных завершат к концу года. Также на сегодняшний день продолжается ремонт дорожного полотна. Уже залатали 400 тысяч квадратных метров ям.
Каток в руках мастера как альтернатива громоздкой машине. Залатает дыру на асфальте быстро и качественно. Ремонтом выбоин Айрат Фатхуллов начинает заниматься с самого утра. В день со всей бригадой ремонтируют более 7 километров.
Для эффективной работы используют технологию термопрофилирования: специальным оборудованием прогревают участок асфальта, куда будет заливаться горячий материал, и тем самым создают прочную фиксацию.
На сегодняшний день в республике уже устранено 400 тысяч квадратных метров выбоин. А параллельно с ямочным ремонтом в Мишкинском районе, в Караидельском бригады рабочих делают разметку. Все работы начались еще в конце апреля. Разметку нанесли уже на 5 тысячах километров дорог. Устойчивыми красками – на межмуниципальных трассах, на региональных используется уже другая технология.
Осевая разметка на региональных дорогах из термопластика. Этот материал, в отличие от краски, сохраняется на асфальте в течение 12 месяцев. Здесь можно увидеть, что разметка с прошлого года ещё не стерлась. Новую нанесут поверх прежней, чтобы пунктиры стали ярче.
На сегодняшний день осевая дорожная разметка нанесена на всех межмуниципальных дорогах. Сейчас для повышения безопасности дорожного движения строители ведут работы по монтажу знаков, искусственного освещения. Также собираются увеличить количество левоповоротных съездов, которые повысят комфорт и безопасность на трассах. Кроме того, по поручению главы Башкортостана на федеральных дорогах дополнительно установили 12 камер фиксации нарушений ПДД. К 1 сентября текущего года появятся еще 100 «кречетов».