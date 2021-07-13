В Уфе эксперты рассказали, как купить безопасный арбуз

В республике объявили охоту за полосатыми нелегалами. Специалисты Россельхознадзора проводят рейды по точкам продажи арбузов и дынь. Бахчевые, которые в июле уже наводнили прилавки, проверили на нитраты. Как полакомиться гигантскими ягодами без опаски?

Астрахань, Ставрополь, Краснодар, Казахстан, Узбекистан и Иран. Откуда только не едут к нам полосатые арбузы и ярко-желтые дыни. Традиционное лакомство второй половины лета уже заполонило уфимские прилавки. Секреты выбора у каждого свои. Например, Гузель Гизатуллина при выборе арбуза для всей семьи прислушивается к совету продавца. Но и о своих способах проверки тоже не забывает. Вот только арбузы – те еще фокусники: с виду ягода в самом соку, а вот внутренний мир через толстую кожуру не разглядишь.

Однако если арбуз вкусный, это ещё не значит, что он безопасный. Ведь чтобы урожай поспел быстрее, фермеры подкармливают бахчевые. Поэтому некоторые арбузы содержат нитраты в избытке. После употребления такого продукта можно отравиться. Просто так этот показатель постукиванием не проверишь, здесь нужен подход посерьёзнее.

Среди всех проверенных точек предъявить документы на товар осмелился лишь один работник прилавка. Да и у того не оказалось главного.

На арбузы и дыни не было декларации соответствия. Неизвестно даже их происхождение. Константин Китаев, руководитель испытательного центра Башкирского референтного центра Россельхознадзора

Незадачливый продавец бахчевых решил реабилитироваться за отсутствие документов и предложил нам самим отвезти кусок его арбуза на экспертизу. Исследованием подобной продукции в республике занимается референтный центр Россельхознадзора.

Образец тщательно перемешивают и отправляют в специальный прибор – нитратомер. Итог выводится на экране почти сразу. В данном случае результат меньше предела обнаружения. Такой показатель можно назвать идеальным.

Все арбузы хорошие по результатам анализа, наверное, потому что лето наступило рано, была теплая весна, все хорошо зреет. В прошлом году в это время было пару фактов выявления нитратов. Константин Китаев, руководитель испытательного центра Башкирского референтного центра Россельхознадзора