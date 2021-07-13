По Башкирии начали курсировать ветеринарные поезда

В Башкирии впервые начали делать выездные операции животным. Два ветеринарных поезда уже отправились в самые отдалённые точки республики. Мы посетили Буздякский район, где одна из передвижных ветклиник будет работать до конца этой недели.
Перед операцией – укол для крепкого сна. Собаку с белым окрасом дети нашли на улице полгода назад и предложили оставить у бабушки. С тех пор Джесси стала членом семьи Сайфуллиных.
В Буздякском районе есть своя подрядная организация, занимающаяся отловом собак. Бродячих псов доставляют сюда, в выездную клинику, чипируют, а в некоторых случаях даже прививают от бешенства. По заявкам также делают стерилизацию, кастрацию, консультируют хозяев питомцев и проводят общий осмотр животных.
Выездная клиника особенно удобна для жителей отдаленных деревень, ведь не всегда есть возможность приехать в райцентр, чтобы получить ветеринарную помощь. Кстати, после процедур для тех, у кого нет машины, есть услуга «доставка на дом»: хозяина и его питомца отвозят домой.
Такие ветеринарные поезда начали курсировать впервые. Клиника уже посетила деревни Благовещенского и Туймазинского районов. Каждый день выездная станция в новом населенном пункте. Здесь ветеринарный поезд пробудет до 16 июля, а после отправится в Шаранский район.