По Башкирии начали курсировать ветеринарные поезда

В Башкирии впервые начали делать выездные операции животным. Два ветеринарных поезда уже отправились в самые отдалённые точки республики. Мы посетили Буздякский район, где одна из передвижных ветклиник будет работать до конца этой недели.

Перед операцией – укол для крепкого сна. Собаку с белым окрасом дети нашли на улице полгода назад и предложили оставить у бабушки. С тех пор Джесси стала членом семьи Сайфуллиных.

Я не планирую больше держать домашних собак, поэтому вот пришли на стерилизацию. Рида Сайфуллина

В Буздякском районе есть своя подрядная организация, занимающаяся отловом собак. Бродячих псов доставляют сюда, в выездную клинику, чипируют, а в некоторых случаях даже прививают от бешенства. По заявкам также делают стерилизацию, кастрацию, консультируют хозяев питомцев и проводят общий осмотр животных.

Операция проходит минут 20, иногда 30. По состоянию животного смотрим, клинически здорово ли, потом только делаем уколы. Илсияр Аюпова, ведущий врач Буздякской районной ветеринарной станции

Выездная клиника особенно удобна для жителей отдаленных деревень, ведь не всегда есть возможность приехать в райцентр, чтобы получить ветеринарную помощь. Кстати, после процедур для тех, у кого нет машины, есть услуга «доставка на дом»: хозяина и его питомца отвозят домой.

Животных надо держать на привязи, стерилизовать, они должны быть идентифицированы, пробиркованы, быть у себя на территории. Лена Гаитова, начальник Буздякской районной ветеринарной станции