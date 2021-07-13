В Уфу прилетел чемпион Европы по боксу Иван Тихонов

Он практически не получил ни одного удара за весь турнир. Мы с ним разговаривали на эту тему. Я спросил: «Ты хоть один чувствительный удар пропустил?» Нет. Настолько высокое качество защиты, что противники теряются, когда не могут по нему попасть.

Юрий Шокуров, тренер Ивана Тихонова