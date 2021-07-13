В Уфу прилетел чемпион Европы по боксу Иван Тихонов

Боксер Иван Тихонов вернулся в столицу республики после триумфа на континентальном первенстве в Грузии. Напомним, башкирский спортсмен сумел выиграть все 5 поединков у своих соперников.  Победителей выявляли среди спортсменов не старше 16 лет. Иван Тихонов выступал в весовой категории до 63 килограммов. 

Все бои прошел налегке. Не было серьезных проблем в боях.

Иван Тихонов, победитель  первенства Европы по боксу

Сегодня очень динамично развивается у нас бокс в Республике Башкортостан. Надеемся, что на Олимпиадах 2024 года, 2028 года будут наши участники.

Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфу прилетел чемпион Европы по боксу Иван Тихонов

В аэропорту Ивана встретили родные и близкие. В ближайшие несколько дней боксер будет отдыхать, а затем начнет подготовку к новым соревнованиям. Следующей целью для Ивана Тихонова станет победа на чемпионате СНГ, который пройдет в Башкортостане. К этим стартам он подойдет безусловным фаворитом, ведь на чемпионате Европы соперники ничего не смогли противопоставить Тихонову.

Он практически не получил ни одного удара за весь турнир. Мы с ним разговаривали на эту тему. Я спросил: «Ты хоть один чувствительный удар пропустил?» Нет. Настолько высокое качество защиты, что противники теряются, когда не могут по нему попасть.

Юрий Шокуров, тренер Ивана Тихонова
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