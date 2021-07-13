В Уфу прилетел чемпион Европы по боксу Иван Тихонов

Боксер Иван Тихонов вернулся в столицу республики после триумфа на континентальном первенстве в Грузии. Напомним, башкирский спортсмен сумел выиграть все 5 поединков у своих соперников. Победителей выявляли среди спортсменов не старше 16 лет. Иван Тихонов выступал в весовой категории до 63 килограммов.
В аэропорту Ивана встретили родные и близкие. В ближайшие несколько дней боксер будет отдыхать, а затем начнет подготовку к новым соревнованиям. Следующей целью для Ивана Тихонова станет победа на чемпионате СНГ, который пройдет в Башкортостане. К этим стартам он подойдет безусловным фаворитом, ведь на чемпионате Европы соперники ничего не смогли противопоставить Тихонову.