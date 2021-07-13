Борец из Башкирии Адлан Амриев вернулся к тренировкам после травмы

Башкирский борец, претендующий на участие в первенстве мира в августе 2021 года, восстановился после травмы и приступил к тренировкам на ковре.

Адлан Амриев в эти дни проходит учебно-тренировочные сборы в Алуште в составе сборной России. У спортсмена еще есть шанс попасть в команду для участия в первенстве мира. Хотя на одном из контрольных стартов в Уфе на Спартакиаде молодежи России по спортивной борьбе в июне Адлан Амриев стал вторым. Но он не смог принять участие в финальном поединке из-за травмы – перелома пальцев на руке.