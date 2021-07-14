В Башкирии нашли тело без вести пропавшей 66-летней пенсионерки

Поиски пропавшей при загадочных обстоятельствах 66-летней жительницы Миякинского района завершились трагедией. Рамилю Таймасову искали больше месяца - пенсионерка пропала 4 июня.
Поисками Рамили Таймасовой занимались профессиональные поисковики. Ориентировка разлетелась в социальных сетях.
Вчера вечером, 13 июля, волонтеры сообщили плохие новости. К сожалению, Рамиля Таймасова была найдена мертвой. Причины гибели женщины предстоит выяснить сотрудникам СУ СКР.
Редакция bash.news приносит соболезнования родным и близким погибшей.