В Башкирии нашли тело без вести пропавшей 66-летней пенсионерки

Поиски пропавшей при загадочных обстоятельствах 66-летней жительницы Миякинского района завершились трагедией. Рамилю Таймасову искали больше месяца - пенсионерка пропала 4 июня.

Фото №1 - В Башкирии нашли тело без вести пропавшей 66-летней пенсионерки

Поисками Рамили Таймасовой занимались профессиональные поисковики. Ориентировка разлетелась в социальных сетях.

Вчера вечером, 13 июля, волонтеры сообщили плохие новости. К сожалению, Рамиля Таймасова была найдена мертвой. Причины гибели женщины предстоит выяснить сотрудникам СУ СКР.

Редакция bash.news приносит соболезнования родным и близким погибшей.

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