Как получить от государства 10 тысяч рублей на ребенка-школьника: инструкция

С завтрашнего дня, 15 июля, начинается прием заявлений на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на школьника. Рассказываем, как получить эту самую помощь.
Владимир Путин объяснил, что реальные располагаемые доходы и рынок труда серьезно пострадали из-за пандемии COVID-19 и пока не восстановились. Именно поэтому семьям с детьми нужна помощь, чтобы подготовить школьников к учебному году.
Что за выплата такая?
Это совершенно новая выплата, которую Владимир Путин анонсировал во время своего послания в апреле этого года. Она касается всех родителей с детьми независимо от семейного положения, уровня доходов и наличия льгот.
Кто имеет право на выплату?
Подать заявление могут родители, опекуны или попечители:
- детей, рожденных с 3 июля 2003 по 1 сентября 2015 года;
- детей, рожденных с 3 июля 1998 года по 2 июля 2003, если у него есть инвалидность или ограниченные возможности здоровья и он числится учеником школы или интерната.
Оба родителя должны постоянно жить в России и иметь российское гражданство.
Как подать заявление?
Автоматически деньги не придут, нужно писать заявление.
Если вы раньше получали выплаты: Минцифры России на основе прошлогодних заявлений сделало всем шаблон и отправило пользователям электронное письмо – портал сам заполнит форму, вам нужно только проверить корректность данных и банковские реквизиты.
Если вам не пришло уведомление или вы не получали раньше пособий: до 1 ноября заполните короткую анкету на сайте Госуслуг.
Важно – ваш аккаунт должен иметь статус «подтверждённый». Для того чтобы проверить, какой у вас статус, просто войдите в свой аккаунт, нажмите на фамилию и слева увидите статус.
Не хотите через Госуслуги – можно обратиться в ваше отделение Пенсионного фонда. Вам потребуется паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий родство. Например, свидетельство о рождении ребенка.
Подать заявление имеет право и папа, и мама. Кто сделает это первым, тому и придут деньги. Если гражданину исполнилось 18 лет и он дееспособен, то может подать заявление на выплату самостоятельно.
Когда я получу деньги?
Выплаты начнутся с 16 августа, поэтому торопиться подать первым «чтобы точно хватило» смысла нет. Денег хватит на всех.
Важный момент — помощь не учитывается в доходах при расчетах пособий! То есть когда собес будет в следующем месяце считать, положена ли вам субсидия, к примеру, на оплату услуг ЖКХ, он эти 10 тысяч на каждого ребенка в общий доход семьи не добавит.
Ребенок пойдет в школу только на следующий год. Ему положена выплата?
Да, если вы проходите по возрасту, то деньги вам все равно придут. Это даже президент несколько раз проговаривал. Родители могут купить на эти деньги что-то нужное и оставить на следующий год. Вот если наоборот – 18 лет исполнилось, в школе все еще учится и противопоказаний по здоровью нет, выплата не положена.
Ребенок после девятого класса пошел в колледж. Ему положена выплата?
Да, если вы проходите по возрасту, то деньги вам все равно придут!
У меня трое детей. Кому придет выплата?
Всем троим. Вы получите 30 тысяч.
Как можно потратить деньги?
Расход этих денег никто контролировать не будет, но выплата направлена на то, чтобы собраться детям в школу – купить красивую форму, рюкзаки, канцтовары.