Как получить от государства 10 тысяч рублей на ребенка-школьника: инструкция

Да, если вы проходите по возрасту, то деньги вам все равно придут. Это даже президент несколько раз проговаривал. Родители могут купить на эти деньги что-то нужное и оставить на следующий год. Вот если наоборот – 18 лет исполнилось, в школе все еще учится и противопоказаний по здоровью нет, выплата не положена.