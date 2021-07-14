В Башкирии после скандала переизбрали главу района

Хочу выразить искреннюю признательность уважаемым депутатам за поддержку и доверие! Что хочется сказать: предыдущие 2 года пролетели как 2 дня. Живя и работая 2 года в районе, конечно же, мое мировоззрение сильно поменялось. Тот радужный, восторженный человек, который пришел в район, стал суровым реалистом. Были ошибки, признаю, было нелегко, но была команда, была поддержка депутатов, была поддержка населения. Наш народ непростой, это как в семье: кто-то злится, кто-то радуется, но это единая семья. И мы должны жить во взаимопонимании. Поэтому всем большое спасибо за поддержку и доверие, будем работать дальше!

Юлай Ильясов