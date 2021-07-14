В Башкирии после скандала переизбрали главу района
В Башкирии назначили главу Куюргазинского района. Им стал Юлай Ильясов, который два года занимал эту должность. О переизбрании рассказал сам чиновник в социальных сетях.
Решение о назначении на пост главы приняла конкурсная комиссия совета муниципального района. Юлай Ильясов поблагодарил за доверие, а также признал ошибки, которые совершил за два предыдущих года работы на посту главы района.
Хочу выразить искреннюю признательность уважаемым депутатам за поддержку и доверие! Что хочется сказать: предыдущие 2 года пролетели как 2 дня. Живя и работая 2 года в районе, конечно же, мое мировоззрение сильно поменялось. Тот радужный, восторженный человек, который пришел в район, стал суровым реалистом. Были ошибки, признаю, было нелегко, но была команда, была поддержка депутатов, была поддержка населения. Наш народ непростой, это как в семье: кто-то злится, кто-то радуется, но это единая семья. И мы должны жить во взаимопонимании. Поэтому всем большое спасибо за поддержку и доверие, будем работать дальше!
Юлай Ильясов
Напомним, прокуратура требовала отставки чиновника в связи с утратой доверия из-за сокрытия доходов и подозрении в кумовстве.