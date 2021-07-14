В Башкирии к семье залетела летучая мышь

В дом семьи из Башкирии залетел необычный гость. 13 июля в квартиру к жителям Салавата ворвалась настоящая летучая мышь. Об этом они рассказали в социальных сетях.

Оказавшись в необычной для неё обстановке, летучая мышка начала трещать и фырчать, чтобы отпугнуть людей. Это действительно сработало. Сначала семья очень боялась подходить к незваному гостю.

Однако потом глава семейства взял щётку, попытался оглушить мышку, а после смести на совок. О дальнейшей судьбе летающего гостя семья не рассказала.