В Башкирии всю ночь искали заблудившегося мужчину

13 июля в селе Красный Ключ Нуримановского района пропал мужчина. Сельчанин всю ночь провёл в лесу. Его поисками занимались сотрудники Госкомитета РБ по ЧС.

62-летнего мужчину искали всю ночь. Только утром 14 июля «потеряшку» нашли совсем в другом посёлке. Жителя Башкирии нашли в селе Павловка.

В эту же ночь спасатели вели поиски 52-летнего мужчины, который во время туристического сплава решил прогуляться по лесу. К счастью, с туристом была связь, поэтому найти его удалось намного быстрее. Спасатели довезли «потеряшку» до Белорецка.