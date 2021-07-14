В Башкирии в перевернувшемся экскаваторе погибли двое рабочих

21 апреля в Уфимском районе произошёл несчастный случай. В упавшем в воду экскаваторе погибли двое рабочих. Гострудинспекция Башкирии завершила расследование трагедии.

47-летний бригадир машинистов земснаряда и 38-летний главный механик выполняли монтаж намывного трубопровода. В этот момент экскаватор упал в воду вместе с рабочими. Выбраться они уже не смогли. Одного погибшего вытащили коллеги, второго – сотрудники МЧС.

Оказалось, что главный механик не имел права садиться за руль спецмашины, но машинисты экскаватора были в отпуске. Гострудинспекция выявила нарушения требований охраны труда и привлекла работодателя к административной ответственности. Ему предстоит выплатить штраф.