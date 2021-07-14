В Уфе от коронавируса привились четверть горожан

По словам управделами мэрии Альфиры Бакиевой, оба компонента вакцины получили более 148 тысяч жителей города. Следовательно, вакцинировались от коронавируса лишь 25,2% горожан. Только первый компонент получила 281 тысяча человек.

В уфимской мэрии при этом вакцинировались 78,5% сотрудников. Отдельно управделами администрации рассказала, что чаще всего вакцинируются горожане 60+. Почти половина от подлежащих вакцинации уже получила первый компонент (71 329 из 178 100 человек).