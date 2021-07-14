Водитель в Уфе устроил массовую аварию с шестью машинами

Накануне, 13 июля, в Уфе произошла массовая авария. В ДТП попали шесть машин.

Фото №1 - Водитель в Уфе устроил массовую аварию с шестью машинами

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы, инцидент зафиксирован на улице Рихарда Зорге. 28-летний водитель за рулём «Форд Мондео» попытался избежать столкновения с «Хонда Цивик», которая двигалась задним ходом. В этот момент молодой автовладелец врезался в четыре припаркованные машины: «Пежо 307», «БМВ Х5», «Лада Нива» и «Ниссан Альмера».

К счастью, пострадавших в ДТП нет. Молодой водитель прошёл медицинское освидетельствование, которое показало, что парень был за рулём абсолютно трезвый.

Фото: ГИБДД Уфы. 

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