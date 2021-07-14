Спасатели Уфы помогли тонущему парню

В Уфе 12 июля удалось предотвратить очередную трагедию на воде. Спасатели помогли тонущему 20-летнему парню.

Фото №1 - Спасатели Уфы помогли тонущему парню

Инцидент произошёл недалеко от дома №41 по улице Набережная реки Уфы. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, который базируются в микрорайоне Сипайлово.

Оказалось, молодого человека сносило течением на идущий по курсу паром. К счастью, спасателям удалось вытащить парня из воды и доставить на берег. К слову, реку он пытался переплыть прямо в одежде. Медицинская помощь пловцу не понадобилась.

Фото: УГЗ г. Уфы. 

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