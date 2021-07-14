В Башкирии от коронавируса скончались 666 пациентов

Так, в Башкирии за сутки коронавирус зарегистрировали ещё у 222 человек. Общее количество заболевших достигло 44 011. С выздоровлением за сутки выписали 312 человек, а за всё время – 40 969. Скончались ещё 5 человек с подтверждённым коронавирусом. За всё время пандемии зарегистрировано уже 666 летальных случаев.