В Башкирии от коронавируса скончались 666 пациентов

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за развитием эпидемиологической ситуации в России.
Так, в Башкирии за сутки коронавирус зарегистрировали ещё у 222 человек. Общее количество заболевших достигло 44 011. С выздоровлением за сутки выписали 312 человек, а за всё время – 40 969. Скончались ещё 5 человек с подтверждённым коронавирусом. За всё время пандемии зарегистрировано уже 666 летальных случаев.
В России за сутки коронавирус выявили у 23 827 человек (за всё время – 5 857 002), выздоровели – 21 269 (5 257 483), скончались – 786 (145 278).