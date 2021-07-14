Стало известно, какие ограничения будут в Башкирии в Курбан-байрам

20 июля мусульмане отмечают важный духовный праздник – Курбан-Байрам. В духовном управлении мусульман Башкирии рассказали, какие ограничения будут действовать в этот день, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Так, от посещения массовых праздничных молитв просят отказаться граждан старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания. В мечетях будет проводиться влажная уборка, помещение будет проветриваться и обеззараживаться.

Также у всех входящих в мечеть будут проверять температуру. Гостям будут выдавать маски, а также попросят обработать руки антисептиком. Также мусульман попросили не забывать о социальной дистанции. Традиционные угощения рекомендуют проводить в узком семейном кругу.