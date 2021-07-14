В России подростков планируют вакцинировать от коронавируса

В России планируется вакцинировать от коронавируса подростков. В эту категорию входят ребята от 12 до 17 лет. Об этом сообщают РИА Новости.

Академик Александр Гинцбург сообщает, что вакцинация подростков должна начаться до 20 сентября этого года. В Москве уже проводятся испытания вакцины «Спутника V» на базе больниц имени З.А. Башляевой и Морозовской. В исследованиях принимают участие 100 человек. Сейчас привит уже 21 подросток.

По словам академика, побочных эффектов у детей практически не наблюдается. Температура поднялась лишь у двух испытуемых. Специалисты утверждают, что небольшое повышение температуры после вакцинации нормальная реакция организма.