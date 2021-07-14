Глава Башкирии ввёл режим ЧС в 25 районах и одном городе республики. Радий Хабиров подписал указ от 12 июля.

Причина введения режима ЧС – засуха. В республике зафиксирована почвенная и атмосферная засуха и гибель посевов. Как сообщает МЧС РБ, режим ЧС введён до 28 июля.