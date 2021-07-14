В Уфе котёнок застрял в тормозах

Накануне, 13 июля, спасатели Уфы пришли на помощь беззащитному котёнку. Зверёк попытался спрятаться под машиной, но застрял в колесе.

Как сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты, к ним обратился молодой уфимец. Парень рассказал, что по дороге он увидел котёнка, который бросился к нему под машину. Горожанин вышел из авто, чтобы найти малыша, но тот будто сквозь землю провалился, тогда уфимец продолжил свой путь.

Припарковавшись у дома, парень услышал жалобное мяуканье. Оказалось, котёнок залез внутрь колеса. Тогда уфимец поспешил обратиться к спасателям, которые аккуратно сняли колесо и освободили пушистика, лапка которого застряла в тормозах. От испуга котёнок юркнул под другое колесо и к двигателю. К счастью, там его легко поймали спасатели, которые передали пушистика автовладельцу. Уфимец повёз малыша к ветеринару.