Сборная России по легкой атлетике среди слабовидящих готовится к Паралимпиаде в Токио в Уфе

Последний раз российские атлеты выступали на таких крупных соревнованиях девять лет назад. Напомним, в Рио представителей нашей страны не пустили из-за скандала с допингом. За это время конкуренты ушли вперед. И хотя на европейских стартах россияне, в том числе и представители республики не остаются без медалей, результаты континентального первенства не отображает реальный расклад сил в мире.

Всего на сборах в Уфе находятся 26 представителей команды. Среди них 15 участников игр в Токио, тренерский штаб, медперсонал. Занятия проходят по индивидуальному плану. От республики на паралимпиаду поедет Елена Паутова. Она выступит в марафоне и в беге на 1500 метров. Анна Кулинич-Сорокина будет бороться за медали в метании копья и в беге на 200 метров. Помогать на дистанции ей будет Сергей Петриченко – спортсмены работают в паре с 2019 года. Ранее на играх в Лондоне Петриченко вместе с другим башкирским спортсменом Андреем Коптевым завоевали золотые медали Паралимпиады.