В Уфе прошли чемпионат и первенство ПФО по авиамодельному спорту

В столице республики собралось 16 спортсменов из Башкортостана, а также Самарской и Челябинской областей. Шестеро из них приняли участие в первенстве, а взрослые спортсмены узнали чемпиона и представителя округа на всероссийском турнире.

Спортсмены соревновались в кордовых пилотажных моделях класса Ф2Б. Каждому участнику было необходимо качественно исполнить несколько трюков, уложившись при этом в семь минут.

Так, победителем чемпионата стал Андрей Куропаткин из Самарской области. Спортсмен в этом году приобрел самолет, а не сконструировал. Это не помешало ему выполнить все трюки практически идеально. Теперь ему предстоит представить ПФО на чемпионате страны. Он пройдет в Пензенской области.