В Башкирии подвели итоги 23-й Спартакиады школьников

Самые спортивные школьники живут в Нуримановском районе и в Нефтекамске. Таковы итоги 23-й Спартакиады, итоги которой подвели в Управлении по физическому воспитанию и подготовке олимпийского резерва Республики Башкортостан.

Традиционный спортивный форум провели в максимально сжатые сроки из-за пандемии. Начали в январе вместо сентября, но в целом на результаты это обстоятельство не повлияло.

Вот такие страсти кипели на финальных соревнованиях 23-й Спартакиады школьников. Казалось бы, это не Олимпийские игры, не чемпионаты мира или Европы, но участники не согласны на компромисс. Именно этим и хороша школьная Спартакиада, где воспитывается характер, воля к победе, отчасти патриотизм. И пусть привычный календарь соревнований в минувшем учебном году пришлось перекраивать на ходу – начали не в сентябре как обычно, а в январе. Тем не менее, удалось провести все четыре этапа: школьный, муниципальный, зональный и финальный. В них приняли участие в общей сложности больше 250 тысяч человек.

Самый популярный вид спорта – баскетбол, число участников практически в два раза больше, чем в волейбольных баталиях. А вот впервые введенный в программу настольный теннис оказался очень востребованным. Эта дисциплина по численности школьников в первой тройке. Менее популярны борцовские виды. Именно поэтому введение программы «Спортивная борьба – в школы» очень своевременно. Ну а финальные итоги Спартакиады практически неудивительны. Среди районов победили нуримановцы, которые успешно выступили в лыжных гонках, баскетболе и мини-лапте. Вторые представители Стерлибашевского района и третьи – калтасинцы. Успехи в лыжах, легкой атлетике, мини-лапте, волейболе и настольном теннисе позволили нефтекамцам занять первое место в итоговом зачете среди городов. На втором месте баймакцы и третьи – стерлитамакцы.