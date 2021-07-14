Уфимский «Толпар» готовится к сезону под руководством нового тренера

Игорь Гришин, сумевший в прошлом сезоне дойти с командой до бронзовых наград, покинул клуб в связи с истечением срока контракта. Сейчас у ребят непростое время. Команда находится под серьезными нагрузками и ежедневно проводит тренировки на льду и на земле.

На сегодняшний день в заявке на предсезонку хоккеистов почти в два раза больше, чем должно быть в составе команды в чемпионате. Тренеры уже сейчас присматриваются к новичкам и решают, с кем они продолжат борьбу за Кубок Харламова.

Новый наставник уфимского «Толпара» не отсиживается на скамейке, а на своем примере показывает, как нужно действовать на льду. Лев Бердичевский возглавил уфимскую молодежку в этом межсезонье. Ранее известный российский специалист уже работал в МХЛ. Вместе с питерской молодежкой он выигрывал регулярный чемпионат. По приезде в республику Бердичевский со всей серьезностью подошел к работе в новой команде. И начал он со знакомства с башкирским фольклором.

Хочется узнать историю региона и края. В Санкт-Петербурге мы смотрели историю семьи Романовых. Здесь мне сказали, что это конь. Я ездил на ферму и смотрел, как кумыс готовится. Лев Бердичевский, старший тренер МХК «Толпар»

Сегодня отрабатывают элемент удержания шайбы, а уже завтра в тренировки добавят единоборства. На льду Бердичевскому помогают Раиль Муфтиев и Кирилл Кольцов. Отдельно от полевых игроков занимаются вратари. Сейчас в уфимской молодежке на место основного голкипера претендуют сразу три хоккеиста: Семен Вязовой, Богдан Выприцкий и Владлен Кибо. На просмотре в «Толпаре» игроки 2004 и 2005 годов рождения.

Мы их берем под крыло, у нас одна команда, мы должны сплотиться в один кулак и помогать. Павел Семенов, защитник МХК «Толпар»

Прошлый сезон стал одним из лучших для башкирского коллектива. Толпаровцы впервые за десять лет завоевали бронзовые медали чемпионата МХЛ. В этом году команда обновится на треть. Несколько ведущих игроков не смогут выступать за юлаевскую молодежку в силу возраста. Кто-то пойдет на повышение и может закрепиться в составе «Салавата Юлаева» и нефтекамского «Тороса».

Нужно просеять и оставить тех, кто подойдет по физическим качествам. По силовым показателям и по мобильности наша команда одна из лучших. Игорь Загретдинов, тренер по развитию игроков ХК «Салават Юлаев»

Занятия «Толпара» проходят одновременно на двух площадках: часть команды тренируется на льду, вторая половина игроков готовится к сезону в тренажерном зале.

У нас две группы в команде. Одна идет на землю, другая – на лед. Затем меняемся. Леонид Балло, защитник МХК «Толпар»