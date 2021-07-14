В Башкирии по городу бегал потерявший маму малыш

Около девяти часов вечера горожанки заметили мальчика, который ходил в одиночестве у детской площадки, пытаясь перебежать дорогу. На вид малышу около трёх лет, от ребёнка неприятно пахло, а на его ногах были разные ботиночки обе на левую ногу. Мальчик показывал в противоположную сторону пальчиком и звал маму. В лексиконе малыша было не много слов: «мама», «апай» и «сок». Однако, по словам женщин, мальчик легко шёл на контакт, улыбался и был дружелюбен к незнакомцам.