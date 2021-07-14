В Башкирии по городу бегал потерявший маму малыш

Две жительницы Стерлитамака пришли на помощь одинокому мальчику, который бегал по улицам в поисках мамы. Подробности случившегося рассказали корреспонденты ИА «Башинформ».
Около девяти часов вечера горожанки заметили мальчика, который ходил в одиночестве у детской площадки, пытаясь перебежать дорогу. На вид малышу около трёх лет, от ребёнка неприятно пахло, а на его ногах были разные ботиночки обе на левую ногу. Мальчик показывал в противоположную сторону пальчиком и звал маму. В лексиконе малыша было не много слов: «мама», «апай» и «сок». Однако, по словам женщин, мальчик легко шёл на контакт, улыбался и был дружелюбен к незнакомцам.
Горожанки вызвали полицию, покормили ребёнка. Мальчика определили в социально-реабилитационный центр «Данко».
Выяснилось, что 22-летняя мама малыша ушла по срочным делам и оставила сына с подругой, которая повела мальчика гулять. Вот только на улице девушка ребёнка потеряла. Сейчас мама оформляет все необходимые документы, чтобы вернуть сына, а МВД проводит проверку по факту произошедшего.
Фото: соцсети.