В Башкирии в полях нашли гору мёртвых овец

В связи с наступлением священного праздника жертвоприношения Курбан-байрам, Управление Россельхознадзора предупреждает о необходимости соблюдения ветеринарного законодательства. Правила обращения с биоотходами – остатками убоя, трупами животных установлены нормами Федерального закона «О ветеринарии», ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов (Приказ Минсельхоза России № 626). Утилизация умеренно опасных биологических отходов, которым относятся трупы животных, должна осуществляться путем сжигания в печах (крематорах, инсинераторах) или под открытым небом в траншеях (ямах) до образования негорючего остатка, либо путем захоронения в скотомогильниках, отдельно стоящих биотермических ямах. Ветеринарное законодательство запрещает захоронение биологических отходов в землю, вывоз их на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты. Несоблюдение данных правил создает риски распространения опасных инфекционных болезней, общих для человека и животных. Предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. В случае наступления тяжких последствий, виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 249 УК РФ.

Управление Россельхознадзора по РБ