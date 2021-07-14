В Башкирии осудили директора дома для престарелых, в котором погибли 11 человек

44-летняя директор дома для инвалидов и престарелых «Дом милосердия» предстала перед судом. В некоммерческом пансионате произошёл страшный пожар, который унёс жизни 11 человек.

В селе Ишбулдино в частном доме женщина организовала пансионат, где оказывались услуги по содержанию и уходу за престарелыми и инвалидами. В декабре 2020 года в доме произошёл пожар, в котором погибли 11 постояльцев. Ещё троих вынесли на руках сама директор, её дочка и сотрудница.

Суд постановил, что пожар произошёл из-за несоблюдения требований пожарной безопасности. Свою вину директор пансионата полностью признала. Её осудили на 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Также ей запрещено заниматься деятельностью по оказанию социальных услуг сроком на 2 года.