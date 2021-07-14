В Башкирии создан Евразийский климатический консорциум

Сейчас наши усилия направлены на то, чтобы Башкортостан также вошёл в число пилотных регионов. Мы исходим из того, что наш мощный научный потенциал, в том числе в рамках деятельности Евразийского научно-образовательного центра, и наличие крупных промышленных предприятий – сильный аргумент, чтобы мы приняли участие в этой очень важной для нас программе.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан