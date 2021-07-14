В Башкирии создан Евразийский климатический консорциум

Соответствующее соглашение подписано правительством региона, представителями образовательных и научных организаций, а также руководителями промышленных предприятий. Задачи консорциума – разработка и реализация программы создания и функционирования карбонового полигона для участия в пилотном проекте Министерства науки и высшего образования России.

Речь о территориях с уникальной экосистемой, где научные организации разрабатывают методы измерения и контроля газов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду и климат. В том числе выбросов промышленных предприятий. Пока в пилотном проекте участвуют 8 регионов. Башкортостан работает на опережение и выступает с инициативой, чтобы стать 9-м участником.

Сейчас наши усилия направлены на то, чтобы Башкортостан также вошёл в число пилотных регионов. Мы исходим из того, что наш мощный научный потенциал, в том числе в рамках деятельности Евразийского научно-образовательного центра, и наличие крупных промышленных предприятий – сильный аргумент, чтобы мы приняли участие в этой очень важной для нас программе.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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К соглашению могут присоединиться и другие партнеры. Консорциум будет вести совместную научную и образовательную работу, а также развивать инфраструктуру для исследования в области декарбонизации. Кроме того, речь идет о внедрении в производство технологий контроля углеродного баланса. Ведь с 2024 года Евросоюз планирует ввести заградительные пошлины на ввоз продукции с повышенным углеродным следом.

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