В Башкирии создан Евразийский климатический консорциум

Соответствующее соглашение подписано правительством региона, представителями образовательных и научных организаций, а также руководителями промышленных предприятий. Задачи консорциума – разработка и реализация программы создания и функционирования карбонового полигона для участия в пилотном проекте Министерства науки и высшего образования России.
Речь о территориях с уникальной экосистемой, где научные организации разрабатывают методы измерения и контроля газов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду и климат. В том числе выбросов промышленных предприятий. Пока в пилотном проекте участвуют 8 регионов. Башкортостан работает на опережение и выступает с инициативой, чтобы стать 9-м участником.
К соглашению могут присоединиться и другие партнеры. Консорциум будет вести совместную научную и образовательную работу, а также развивать инфраструктуру для исследования в области декарбонизации. Кроме того, речь идет о внедрении в производство технологий контроля углеродного баланса. Ведь с 2024 года Евросоюз планирует ввести заградительные пошлины на ввоз продукции с повышенным углеродным следом.