В Башкирии директор пансионата, где сгорели 11 стариков, отправится в колонию

3 года за 11 жизней. В Абзелиловском районе вынесли приговор экс-руководителю пансионата для престарелых, где при пожаре погибли люди. 44-летней бизнесвумен вменили статью «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В коридоре Абзелиловского районного суда яблоку негде упасть. Несколько скамеек заняты родственниками Расимы Мухияновой – директора того самого пансионата, где заживо сгорели 11 стариков. А вот она уже в сопровождении конвоиров направляется в зал. С журналистами общается неохотно. Родственники погибших пенсионеров на слушание не пришли. А это значит, что, возможно, они приняли извинения Мухияновой.

– Я попросила прощения у родственников, вопрос закрыт. – Какой приговор ожидаете? – Не знаю, как суд решит. Расима Мухиянова, подсудимая

Судья зачитывал приговор около двух часов, обстановка в зале суда была на пределе. Все родственники встретились с женщиной впервые с момента ее ареста. Прошло уже более полугода. А когда стало понятно, что Мухиянова может уехать надолго, некоторым стало плохо прямо в зале. Их вывели на улицу.

Официальная причина того страшного пожара – неисправная проводка, в результате чего на веранде пансионата загорелся обогреватель. С обвинением Махиянова согласна полностью, а вот ее родственница даже находит оправдания поступку снохи.

Доброе дело делала. Приемных детей взяла, на ноги поставила. Стариков родственники как собак бросили, а Расима их подобрала. – Но ведь нужно было позаботиться о безопасности людей. – Ну это женщина, она еще неопытная. Сабиля Нигматуллина, родственница подсудимой

Ночью 15 декабря при пожаре в «Доме милосердия» погибли 11 постояльцев в возрасте от 57 до 80 лет. Среди них были жители Абзелиловского и Белорецкого районов, а также Челябинской области. Выбраться из того страшного пожара удалось лишь пятерым, включая сиделку, ее несовершеннолетнюю дочь и троих постояльцев. Мухиянова приговорена к 3 годам колонии общего режима по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц».