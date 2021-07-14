В Уфе показали работу самого большого в ПФО мобильного пункта вакцинации от коронавируса

Самый большой пункт вакцинации от коронавируса в Поволжье открыли в Уфе. Он расположился на нулевом этаже Конгресс-холла «Торатау» и способен в день принимать до полутора тысяч человек. Здесь одновременно работают 10 прививочных бригад в две смены. Среди участников будут разыграны путевки в санаторий.

Одним из первых на вакцинацию в самый большой мобильный пункт в Поволжье пришел Тимур Мингазов. Считает, что ответственным в период пандемии коронавируса должны быть каждый житель Земли. Чем больше человек привьется, тем быстрее будет победа над опасной инфекцией.

Такая болезнь по всему миру, каждый должен быть ответственным. Мы ведь не одни, не каждый сам за себя. Это общая борьба, поэтому надо поддерживать весь мир, страну. Тимур Мингазов

Зульфия Ярыева узнала о пункте вакцинации в Конгресс-холле в Уфе по телевизору и тоже пришла пораньше, чтобы сделать прививку. Ожидала увидеть очереди, но все оказалось проще и комфортнее.

Очень удобно, такое большое помещение, народу нет, пришел, спокойно сделал и ушел. Я думаю, что надо вакцинироваться. Надо беречься и на отдых надо лететь, и поэтому надо вакцинироваться, без этого никак. Зульфия Ярыева

Этот мобильный пункт вакцинации от коронавируса – самый большой в Поволжье. Вход со стороны улицы Заки Валиди, ближе к съезду на Набережную реки Белой. Волонтеры помогают пройти по маршруту, перед инъекцией вакцины – тщательный медосмотр у врача.

Пункт вакцинации работает семь дней в неделю с 8 утра до 8 вечера. Рассчитан на прием до 1500 человек в день. Ежедневно в две смены будут работать 20 врачебно-сестринских бригад. Руслан Султанов, руководитель мобильного пункта вакцинации

При необходимости количество бригад может быть увеличено. На вакцинацию сюда можно прийти без предварительной записи. Здесь работают медики Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера и Хозрасчетной поликлиники Уфы. За организацию процесса отвечают сотрудники городской поликлиники №1. Медики работают посменно, по шесть часов.