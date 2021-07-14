В Уфе показали работу самого большого в ПФО мобильного пункта вакцинации от коронавируса

Самый большой пункт вакцинации от коронавируса в Поволжье открыли в Уфе. Он расположился на нулевом этаже Конгресс-холла «Торатау» и способен в день принимать до полутора тысяч человек. Здесь одновременно работают 10 прививочных бригад в две смены. Среди участников будут разыграны путевки в санаторий.
Одним из первых на вакцинацию в самый большой мобильный пункт в Поволжье пришел Тимур Мингазов. Считает, что ответственным в период пандемии коронавируса должны быть каждый житель Земли. Чем больше человек привьется, тем быстрее будет победа над опасной инфекцией.
Зульфия Ярыева узнала о пункте вакцинации в Конгресс-холле в Уфе по телевизору и тоже пришла пораньше, чтобы сделать прививку. Ожидала увидеть очереди, но все оказалось проще и комфортнее.
Этот мобильный пункт вакцинации от коронавируса – самый большой в Поволжье. Вход со стороны улицы Заки Валиди, ближе к съезду на Набережную реки Белой. Волонтеры помогают пройти по маршруту, перед инъекцией вакцины – тщательный медосмотр у врача.
При необходимости количество бригад может быть увеличено. На вакцинацию сюда можно прийти без предварительной записи. Здесь работают медики Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера и Хозрасчетной поликлиники Уфы. За организацию процесса отвечают сотрудники городской поликлиники №1. Медики работают посменно, по шесть часов.
Среди тех, кто сделает прививку в самом большом пункте вакцинации в Поволжье, разыграют 86 двухнедельных путевок в санатории. Конкурс продлится с 14 июля по 28 августа. Участникам вручают флаеры с уникальным кодом, который нужно зарегистрировать на сайте «Здоровая Уфа». Там же можно узнать подробности, как будет определяться победитель.