В Башкирии готовят к открытию сельскую школу на 320 учеников

В селе Бижбуляк 1 сентября откроется новая школа, рассчитанная на 320 учеников. Строительство юбилейного объекта к столетию республики началось в 2019 году.

Вместо детских голосов на площадке пока шум строительной техники. Для школьников готовят самую современную спортивную зону в райцентре. Футбольное, баскетбольное, волейбольное поля, беговая дорожка с мягким покрытием. А саму школу видно из любой точки северо-западного микрорайона села Бижбуляк.

Внутри идут отделочные работы, часть кабинетов уже полностью готова. Для маломобильных граждан предусмотрен лифт. Площадь трехэтажной школы – порядка 9000 тысяч квадратных метров. Тесно не будет. Каждый класс оборудуют интерактивными досками. Учиться школьники будут за партами башкирского производства. Вся мебель – только от республиканских производителей.

Новое образовательное учреждение будут посещать 320 детей, в том числе и из пяти ближайших населенных пунктов. И хотя школа не полилингвальная, упор здесь сделают на изучение иностранных и родных языков. Английский, немецкий, французский, турецкий, арабский, русский, татарский, башкирский, мордовский, чувашский. Учителя по каждому предмету уже набраны. Также с пятого класса мальчишки будут изучать азы ремесленничества. Часть станков уже завезли. Свои кабинеты кройки, шитья и кулинарии будут и у девчонок.