В Башкирии 12 партий анонсировали свое участие в выборах в Госдуму

Они очень разные по своим политическим взглядам. По сути, весь политический спектр, который есть у нас в стране, за исключением экстремистских взглядов, представлен заявившимися на выборы партиями. Каждый избиратель в принципе сможет найти политическую силу, которой он доверит представление его интересов в парламенте и представит тот образ будущего, в который он верит.

Владимир Савичев, исполнительный директор Школы молодого этнополитолога