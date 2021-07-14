В Башкирии 12 партий анонсировали свое участие в выборах в Госдуму

12 партий в Башкортостане анонсировали свое участие в выборах в Государственную Думу. Об этом сообщили в Центризбиркоме республики. По одномандатным округам – более 60 человек. Четверо из них являются самовыдвиженцами.
Самовыдвиженцам предстоит собрать подписи в поддержку своего выдвижения. Наиболее внушительным «отрядом» выдвиженцев среди всех политических сил представлена партия «Единая Россия». Между тем непарламентские партии, такие как «Родина», «Партия Роста», «Новые люди», РЭП «Зеленые», уже активно включились в кампанию.
Голосование на выборах депутатов Госдумы, также на иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября, в этом году пройдет в течение трех дней подряд − 17, 18 и 19 сентября. Окончательный расклад политических сил среди кандидатов-одномандатников от партий в каждом одномандатном избирательном округе будет известен после 23 июля. Именно тогда завершится этап представления документов кандидатами от политических партий в окружные избирательные комиссии.
В республике будет установлено видеонаблюдение в более чем 1300 помещений. Кроме того, задействуют 230 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Также создан Общественный центр по наблюдению за выборами, подготовивший почти 7 тысяч наблюдателей. Все они прошли необходимое обучение.