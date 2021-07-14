В Уфе отремонтировали подъезды 148 домов

Монтажные работы велись в рамках программы по комплексному ремонту парадных. В Башкортостане она реализуется уже третий год подряд. В этот раз отремонтируют подъезды в 306 жилых помещениях республики. На данный момент в Баймакском и Белебеевском районах все работы уже проделаны. Осталось выполнить ремонт в 112 многоэтажках Уфы. Все объекты подрядчик должен сдать к 1 сентября этого года.

Старые окна, осыпающаяся штукатурка и темнота. Теперь всё это лишь воспоминания жителей одного из уфимских домов. В этом году девятиэтажка на ул. Набережной попала в республиканскую программу комплексного ремонта подъездов. Установили козырек на входной группе, заменили дверь, окна и выполнили ряд других работ.

Сами жители подъезда принимали непосредственное участие в ремонте. Выбирали краску, плитку, цвет штукатурки. И по их словам, довольны не только работой подрядчика, но и собой.

Довольны обновленным подъездом и жители Баймакского и Белебеевского районов. В селах закончен весь запланированный ремонт. В этот раз работы проделали в 46 жилых помещениях.