В Уфе нашли тело пропавшей без вести 74-летней пенсионерки

Поиски пропавшей при загадочных обстоятельствах 74-летней жительницы Уфы завершились трагедией. Нину Кузьмину искали на протяжении двух недель - 30 июня она ушла из дома и не вернулась.

Поисками Нины Кузьминой занимались добровольцы поисково-спасательного отряда. Они сделали все, что было в их силах.

Вчера, 14 июля, поисковики сообщили плохую новость. К сожалению, Нина Кузьмина была найдена мертвой. По факту ее гибели следователи проводят проверку.