В Башкирии четверо школьников ограбили девушку

Накануне в Стерлитамаке четверо школьников ограбили девушку. Она обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
В пресс-службе МВД Башкирии рассказали, что потерпевшая выложила в интернете объявление о продаже устройства для курения. На объявление откликнулся парень и договорился с ней о встрече.
Девушка пришла в назначенное место, где к ней подошли четверо несовершеннолетних, один из которых попросил посмотреть продаваемую вещь. Едва товар оказался в руках мальчика, как он и его знакомые начали убегать. Один из подростков был пойман. Потерпевшая сказала ему, чтобы он позвонил другу, у которого оказалось украденное устройство, и пригрозила вызвать полицию. Подростки вернули похищенное. После чего потерпевшая обратилась в полицию и совместно с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних были задержаны четверо учащихся шестых и восьмых классов.
пресс-служба МВД Башкирии
Двоих школьников передали родителям, еще двоих - в центр временного содержания. Следствие возбудило уголовное дело по статье "Грабеж". Обстоятельства инцидента выясняются.