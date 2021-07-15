В Башкирии четверо школьников ограбили девушку

Девушка пришла в назначенное место, где к ней подошли четверо несовершеннолетних, один из которых попросил посмотреть продаваемую вещь. Едва товар оказался в руках мальчика, как он и его знакомые начали убегать. Один из подростков был пойман. Потерпевшая сказала ему, чтобы он позвонил другу, у которого оказалось украденное устройство, и пригрозила вызвать полицию. Подростки вернули похищенное. После чего потерпевшая обратилась в полицию и совместно с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних были задержаны четверо учащихся шестых и восьмых классов.

пресс-служба МВД Башкирии