В Башкирии расследуют смерть 5-летнего мальчика, которого придавило бревно

Инцидент произошёл 13 июля около семи часов вечера. Компания ребят играла у строящегося бревенчатого сруба на частном участке. Во время игры верхнее бревно упало прямо на 5-летнего ребёнка. Несчастный получил серьёзные травмы и скончался на месте происшествия.