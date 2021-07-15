В Башкирии расследуют смерть 5-летнего мальчика, которого придавило бревно

Следственный комитет Ишимбая расследует жуткий несчастный случай. В деревне Искисяково бревно придавило 5-летнего мальчика.
Инцидент произошёл 13 июля около семи часов вечера. Компания ребят играла у строящегося бревенчатого сруба на частном участке. Во время игры верхнее бревно упало прямо на 5-летнего ребёнка. Несчастный получил серьёзные травмы и скончался на месте происшествия.
Сейчас проводится доследственная проверка произошедшего, опрашиваются свидетели, родные погибшего. Также проводится оценка жилищно-бытовых условий проживания несчастного и устанавливаются причины трагедии.
Фото: СК РФ по РБ.