Под Уфой в воде нашли тело неизвестного мужчины

Под Уфой в водоёме нашли тело неизвестного мужчины. Сейчас экстренные службы пытаются установить личность погибшего.

Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты, тело мужчины найдено в карьере в посёлке Романовка. 14 июля около шести часов вечера очевидцы вызвали спасателей и водолазов, которым удалось извлечь тело несчастного с глубины около 3,5 метров. Мужчину нашли в 30 метрах от берега.