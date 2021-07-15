Под Уфой в воде нашли тело неизвестного мужчины

Под Уфой в водоёме нашли тело неизвестного мужчины. Сейчас экстренные службы пытаются установить личность погибшего.

Фото №1 - Под Уфой в воде нашли тело неизвестного мужчины

Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты, тело мужчины найдено в карьере в посёлке Романовка. 14 июля около шести часов вечера очевидцы вызвали спасателей и водолазов, которым удалось извлечь тело несчастного с глубины около 3,5 метров. Мужчину нашли в 30 метрах от берега.

По предварительной информации, на вид мужчине 30 лет. Его личность устанавливается.

Фото: УГЗ г. Уфы. 

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